Власть не реагирует на действия оппозиции возле правительственных сооружений Украины - РИА `Новости`

Украинская власть пока не отреагировала на блокирование оппозицией зданий Администрации Президента и правительства. Ни Президент Украины Леонид Кучма, ни премьер-министр Виктор Янукович ещё не сделали никаких заявлений по этому поводу, замечает РИА `Новости`.

Контролируемые правительством три общенациональных канала остановили `Демократические дебаты`, в которых сторонники Януковича в прямом эфире высказывали свои мысли о событиях, которые происходят в стране. Сегодня на этих каналах идут развлекательные фильмы, дебаты о проблемах сексуальных меньшин и рекламные ролики о том, как сделать талию тонкой.

Оппозиционный `5-й канал` шестые сутки не останавливает круглосуточный эфир, где сторонники Виктора Ющенка говорят о его победе и нежелании вести переговоры. Обсуждаться, как они считают, может только вопрос о добровольной передаче власти Комитету национального спасения, который возглавляет В.Ющенко.

УНІАН