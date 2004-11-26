В Тернополе создали координационный совет поддержки Всеукраинской политической забастовки

Члены Института Национального Возрождения провели встерчу, во время которой объявили о создании в Тернополе координационного совета в поддержку Всеукраинской политической забастовки. Как утверждают основатели, совет создан с целью организованного сбора вещей и еды, которые будут передаваться в Киев, а ещё поездок тернопольцев и жителей области в столицу для поддержки национальной акции неповиновения. Координационный совет будет действовать в рамках областного и Всеукраинского штаба Виктора Ющенко. Координационный совет, созданный сегодня, обращается к тернопольцам с просьбой помочь тем людям, которые остаются в Киеве. По возможности продуктами питания, тёплой одеждой, или иными средствами, просят помощи у тех предпринимателей, которые могут поспособствовать транспортом, заправлять топливом будут члены координационного совета. Тернопольцы, которые не имеют возможности лично выехать в Киев, пытаются поддержать митингующих в столице. Люди помогают кто чем может. Немало из них перечисляют деньги в филию городского отделения сбербанка Украины № 6350/03. Деньги перечисляют, как говорит заведующий этого отделения, как физические так и юридические особы. В сбербанке говорят, что люди передают в Киев кто сколько может: от 50 гр и больше. Частные предприниматели и большие организации перечисляют по 2-3 тысячи гривен.

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