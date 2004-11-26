Сегодня у нас в стране три президента - Литвин

`Сегодня у нас в стране три президента`, - такую мысль высказал глава ВР Владимир Литвин в интервью журналистам. По его словам история знает примеры двовластия, но `примеров трьохвластия ещё не было`. Что до завтрашнего заседания парламента, Литвин заметил, что никаких решений, призывов от оппозиции не будет. Одновременно, по его словам, вопрос инавгурации тоже не будет рассматриваться. На сессии будет дана оценка выборов, действиям людей, которые причастны к выборам, правовые последствия и предложения моратория на уличный выход лемократии.

МЦК