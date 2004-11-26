Литвин не пойдет на площадь к народу, `поскольку это будет означать, что он занял чью-то сторону`

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не пойдет на площадь к народу, поскольку считает, что в государстве должен оставаться `хотя бы один человек, стоящий над столкновением`.



Об этом он сказал сегодня журналистам после заседания Согласительного совета руководителей фракций и групп парламента.



Он подтвердил, что вчера имел возможность пообщаться с народом, посмотреть на манифестации.



Он напомнил, что каждый день ходит с работы пешком. И поэтому `нет худа без добра`, он увидел все своими глазами и ему было очень приятно, что люди встретили его радушно.



В то же время он сказал, что остается `над столкновением`. Поэтому он не пойдет на площадь, поскольку это будет означать, что он занял чью-то сторону.



УНИАН



