В Киеве достаточно военной техники, чтоб остановить массовые беспорядки и обеспечить безопасность людей - пресс-служба МВД.

Информация о том, что в Киеве стоят БТР и милиция с дубинками не должна пугать людей, намерения которых не связаны с нарушениями закона. Как сообщила руководитель пресс-службы МВД Украины Татьяна Подашевская, милиция может использовать дубинки, средства связывания, бронемашины, собак и т.д. в таких случаях: для защиты граждан и самозащиты от нападения и других действий, которые угрожают жизни и здоровью, для прекращения массовых беспорядков или нарушений гражданского спокойствия, для отражения нападения на здания, транспортные средства и т.д.

Вид специальной защиты и время начала операции определяется с учетом обстановки, которая сложилась и характером нарушения. Полный перечень специальных мер, а также правила их использования устанавливаются КМ Украины, на основе заключения Министерства охраны здоровья и Генпрокуратуры и публикуются в СМИ.

На вопрос сколько военной техники сейчас находится в столице Украины, руководитель пресс-службы МВД Украины Татьяна Подашевская ответила, что БТР и военной техники в Киеве вдосталь, чтоб прекратить массовые беспорядки в Киеве и обеспечить безопасность людей.

Что касается охраны людей, которые сейчас пребывают в столице, Татьяна Подашевская отметила, что милиция в состоянии это сделать. И в состоянии обеспечить правопорядок в столице Украины. Милиция работает на достаточно высоком уровне и в сотый раз обращается к гражданам, ко всем участникам акций развязывать спорные вопросы только мирным путём. Милиция обязательно будет охранять правопорядок, лишь бы не возникло столкновений между людьми, независимо от их политических привязанностей. Потому что как с одной стороны, так и с другой выступает украинский народ. А милиция является составной частью украинского народа. Главное для милиции не допустить массовых беспорядков. Обеспечить безопасность граждан.

МЦК.

