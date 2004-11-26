Молдова не может признать результаты виборов Президента Украины

Как сообщают РІА-Новости Министерство иностранных дел Молдовы обнародовало заявление, в котором уведомляется: `Молдова жалеет о том, что выборы президента Украины не имеют объеткивных критериев для признания их результатов украинскими гражданами и мировым сообществом`.

Власть Молдови замечает, что является сторонником длительных добрососедских отношений с Украиной и её народом и считает, что `нет оснований для признания выборов нового главы украинского государства`.

ІМІ