Над Закарпатской облгосадминистрацией поднят флаг `Так!Ющенко!`

Пресс-служба Комитета национального спасения в Закарпатской области сообщает, что в Ужгороде над куполом ОГА рядом с государственным флагом установлен флаг `Так!Ющенко!`. Также митинг сторонников Ющенка переместился с площади перед Облмуздрамтеатром на площадь перед Закарпатской облгосадминистрацией. Во время прохождения возле помещения Апеляционного Суда в Закарпатской области, участников колонны манифестантов приветствовали судья, держа в руках оранжевые ленточки.

МЦК