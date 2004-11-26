Промышленники, предприниматели и работодатели Украины поддерживают декреты, решения и инициативы Комитета национального спасения Виктора Ющенко, об этом идет речь в совместном заявлении.

Все эти годы промышленники, предприниматели и работодатели верно работали на Украину, её экономическое процветание и благополучие соотечественников. Все эти годы они пробовали утвердить в нашей стране демократические ценности, разумные экономические законы, объединить народ Украины вокруг решения сложных социально-экономических заданий. Промышленное сообщество отстаивало свои права и интересы, преодолевая неимоверное давление административно-бурократической системы, своеволие виновников, стандарты ручного управления. Не всегда эти усилия завершались успехом. Но сегодня появился ещё один шанс. Нсли мы отстоим право выбора, значит, отстоим демократию, а поэтому - защитим и права на частную инициативу, частное предпринимательство, права собственников и инветсора`, - подчеркивается в обращении промышленников и предпринимателей.

`Новий вибір - 2004`

