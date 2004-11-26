Сотрудники прокуратуры Киева обвиняют прокурора Кузьмина в давлении

Сотрудники прокуратуры Киева обвиняют прокурора столицы Рената КУЗЬМИНА, который раньше возглавлял прокуратуру Донецкой области и, по их словам, поддерживает премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА, в давлении на коллектив.

Об этом заявил в эфире `5-го канала` старший следователь прокуратуры Киева Алексей БИЛЫЙ. По его словам, обращение 40 сотрудников прокуратуры Киева в поддержку В.ЮЩЕНКО действительно было, и в ответ на него руководство прокуратуры разместило на сайте прокуратуры опровержение этой информации.

А.БИЛЫЙ сказал, что по указанию Р.КУЗЬМИНА начальники управлений и отделов прокуратуры Киева обязали всех подчиненных поставить подписи под коллективным письмом, в котором сказано, что обращение 40 сотрудников прокуратуры было фальсификацией.

Старший следователь прокуратуры также добавил, что подавляющее количество сотрудников прокуратуры отказываются подписывать это письмо, а в следственном отделе, где работает А.БИЛЫЙ, его подписали только 3 человека, 2 из которых – бывшие сотрудники прокуратуры Донецкой области.

Выражая мнение большинства сотрудников следственного отдела прокуратуры Киева, А.БИЛЫЙ заявил, что большинство сотрудников аппарата прокуратуры Киева и руководители среднего звена поддерживают идею свободы, достоинства, чести и независимости Украины, которую провозгласили лидер блока партий `Наша Украина` Виктор ЮЩЕНКО и его соратники.

Раньше прокуратура Киева опровергла информацию, распространенную штабом В.ЮЩЕНКО о том, что коллектив прокуратуры решил поддержать лидера оппозиции, сообщает Общественное радио.



УНИАН