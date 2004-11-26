Штаб Януковича уполномочил Кравчука на ведение переговоров с оппозицией

Лидера фракции СДПУ(о) Леонида Кравчука штаб Виктора Януковича уполномочил не ведение переговоров с опозицией. Как передает корреспондент УНІАН, об этом сообщил народный депутат, постоянный представитель Президента в парламенте Александр Задорожний. По его словам, такое решение было принято вчера и он уже провёл встречи с отдельными представителями опозиции. Одновременно он подчеркнул, что предложение касательно переголосования второго тура выборов не звучала и поэтому не обсуждалась.

УНІАН