Территориальная община Василькова признала Ющенко легитимным Президентом Украины

Территориальная община города Василькова Киевской области признала легитимным Президентом Украины Виктора ЮЩЕНКО и решила руководствоваться только его распоряжениями.

Как сообщили УНИАН в Васильковском горсовете, такое решение было утверждено 25 ноября на собрании, которое состоялись при участии 1 тысячи жителей города.

Кроме этого, Васильковский горсовет на своем заседании внеочередной сессии в тот же день принял решение поддержать волеизъявление жителей города, выразить общественное недоверие ЦИК и обратиться к народным депутатам Украины и ВСУ относительно непризнания результатов подсчетов голосов. Они также предлагают парламенту выразить недоверие ЦИК.

Депутаты решили над зданием исполнительного комитета Васильковского горсовета вместе с государственным флагом Украины от сегодня и до проведения честных подсчетов голосов установить оранжевый флаг.

К тому же, как отмечается в резолюции сессии, горсовет Василькова обратится к межрайонной прокуратуре относительно выяснения законности пребывания на территории этого города военных и милицейских формирований других государств.



УНИАН

