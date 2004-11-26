27 ноября в 11.00 в УНІАН пройдёт пресс-конференция `Конечные результаты Национального екзит-пола 2004`

27 ноября в 11.00 в УНІАН пройдет пресс-конференция `Конечные результаты Национального екзит-пола 2004 во втором туре выборов Президента Украины` (по данным обработки оригиналов анкет опроса). Организаторы пресс-конференции - Фонд `Демократические инициативы`, Киевский международный институт социологии, Украинский центр економических и политических исследований им. О.Разумкова.

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