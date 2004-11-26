На Волыни массово высказывают недоверие ЦИК
16:04, 26 ноября 2004Последние события
0
Заявления с высказываниями недоверия ЦИК и требованиями признать Виктора Ющенко Президентом Украины в Волынской области приняли Владимир-Волынский, Ковельский, Гороховский, Киверцовский, Нововолынский, Любомльский, Камень-Каширский городские советы, Маневицкий, Любешивский, Торчинский поселковые советы и Владимир-Волынский, Шацкий, Иванычивский, Ковельский, Локачинский, Луцкий районные советы.
После официального объявления ЦИК результатов голосования митинги в области не прекращаются, люди не расходятся по домах и имеют намерения бастовать до конечной победы.
ІМІ
ІМІ
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter