На Волыни массово высказывают недоверие ЦИК

Заявления с высказываниями недоверия ЦИК и требованиями признать Виктора Ющенко Президентом Украины в Волынской области приняли Владимир-Волынский, Ковельский, Гороховский, Киверцовский, Нововолынский, Любомльский, Камень-Каширский городские советы, Маневицкий, Любешивский, Торчинский поселковые советы и Владимир-Волынский, Шацкий, Иванычивский, Ковельский, Локачинский, Луцкий районные советы.

После официального объявления ЦИК результатов голосования митинги в области не прекращаются, люди не расходятся по домах и имеют намерения бастовать до конечной победы.

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ІМІ