Начальник налоговой милиции Ивано-Франковской области призвал генералов стать на защиту украинского народа.

Генералы должны выйти с кабинетов и стать на защиту украинского народа. К этому призвал сегодня на митинге в Ивано-Франковске начальник налоговой милиции в Ивано-Франковской области, генерал налоговой милиции Михаил Кузенко.

` Я сегодня пришел сюда со своими заместителями,- сказал он, - для того, чтобы поддержать народного Президента Украины Виктора Ющенко`. М. Кузенко заявил, что `офицеры налоговой милиции Закарпатья готовы встать в первые ряды для защиты украинского народа, Конституции Украины и волеизъявления народа`. На митинге сейчас принимает участие более 20 тысяч человек.

УНИАН