Штаб Януковича уполномочил Кравчука на проведение переговоров с опозицией.

Лидера фракции СДПУ(О) Леонида Кравчука штаб Виктора Януковича уполномочил на проведение переговоров с опозицией. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат, постоянный представитель Президента в парламенте Александр Задорожный. По его словам, такое решение было принято вчера и он уже провел провел встречи с отдельными представителями опозиции. Вместе с тем он подчеркнул, что предложение насчет переголосования второго тура выборов не звучала и поэтому не обговаривалась.

УНИАН.

