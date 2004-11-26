27 ноября в 11.00 в УНИАН будет пресс-конференция `Окончательные результаты Национального экзит-пола2004` во втором туре выборов Президента Украины ( по данным обработки оригиналов анкет опроса). Организаторы пресс-конференции - Фонд `Демократические инициативы`, Киевский международный институт социологии, Украинский центр экономических и политических исследований им. О. Разумкова.



