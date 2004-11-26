Территориальная громада Василькова признала Ющенка легитимным Президента Украины.

Территориальная громада города Василькова Киевсой области признала легитимным Президентом Украины Виктора Ющенка и решила руководствоваться только его распоряжениями. Как сообщили УНИАН в Васильковском горсовете, такое решение было затвереждено 25 ноября на собрании, в котором учавствовали 1 тысяча жителей города.

Кроме этого, Васильковский горсовет на своем заседании внеочередной сессии этого ж дня принял решение поддержать волеизъявление жителей города, выразить ощественное недоверие ЦВК и обратиться к народным депутатам Украины и до ВСУ насчет непризнания результатов подсчета голосов. Они также предлагают парламенту выразить недоверие ЦВК.

Депутаты решили над помещением исполнительного комитета Васильковского горсовета вместе с госсударственным флагом Украины с сегодняшнего дня и до проведения честных подсчетов голосов установить оранжевый флаг.

Также, как указывается в резолюции сессии, горсовет Василькова обратиться к межрайонной прокуратуры насчет выяснения законности перебывания на территории этого города военных и милицейских формирований других государств.



УНИАН.



