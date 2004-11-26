На Волыни массово выражают недоверие ЦВК.
17:39, 26 ноября 2004Последние события
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Заявления с высказываниями недоверия ЦВК и требованими признать Виктора Ющенка Президентом Украины в Волынской области приняли Владимир-Волынский, Ковельский, Гороховский, Киверцивский, Нововолынский, Любомльський, Каминь-Каширский горсоветы, Маневицкий, Любешивский, Торчинский сельские советы и Владимир-Волынский, Шацкий, Иванычивский, Ковельский, Локачинский, Луцкий районные советы.
После официального оглашения ЦВК результатов голосования митинги в области не прекращаются, люди не рассходяться домой и намереваются продолжить страйковать до окончательной победы.
ИМИ.
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