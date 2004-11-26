`В Украину уже пришла качественно новая власть, завтра она должна легитимизироваться` - Коммуникационная группа `PRT`

Коммуникационная группа «PRT» представила открытое обращение к украинским PR-специалистам, в котором заявила, что сегодня сложившаяся в Украине ситуация настолько ответственная, что все пиарщики, работающие в Украине, хотя бы на один момент должны выйти из тени и открыто заявить о своей гражданской позиции, независимо от убеждений и обязательств.



`Если мы сегодня допустим диктатуру – нас завтра не будет как одной из немногих сфер бизнеса, по которым замеряется температура демократии` - говорится в обращении.



Они заявили, что выступают за открытое общество, за право выражать свое мнение без страха и оглядок, за право спорить и в открытом споре становиться победителем или побежденным, за право на честное информирование народа и его отдельных целевых групп, за право взаимоуважения и взаимопонимания, независимо от места жительства, политических и религиозных взглядов.



Члены `PRT` утверждают, что этой властью выборы были сфальсифицированы и для них даже не оглашенные результаты ЦИК, а сам процесс, влияющий на выборы, уже сам по себе является фальсификацией и фактом унижения украинцев методами даже не феодального строя. Это допустила власть, поэтому эта власть должна уйти. Уйти мирно и безболезненно – и для нее, и для всех остальных.



Источник: Коммуникационная группа `PRT`