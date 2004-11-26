В Кировограде проходит массовая акция протеста. Облсовет должен выразить отношение к выборному процессу

В Кировограде проходит мирная акция протеста. И сегодня в ней принимают участие студенты большинства вузов Кировограда , а также представители некоторых школ, которые принимают участие в страйке. Сегодня эта акция является самой массовой за последние несколько дней. Так как именно сегодня проходит заседание облсовета, который должен выразить свое отношение к выборного процессу в Кировограде, к тому, что происходило 21 ноября. Еще окончательного решения облсовета нет, но надо ожидать, что будет поддержана позиция провластного кандидата Виктора Януковича. Вместе с тем люди на площади не рассходятся и ждут этого решения, и выразят свое мнение по поводу любого решения облсовета.



Источник: Виртуальная агентство новостей