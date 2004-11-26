Несколько сотен мингующих под Мариинским дворцом в Киеве поют гимн Украины и скандуют `Схід і Захід разом`

Как передает корреспондент УНИАН, количество людей под Мариинским дворцом постоянно растет. Митингующие также скандируют `Кучму геть!` и `Ющенко!`.



На сегодня, 26 ноября, в 18.00 в Мариинском дворце назначено заседание `крулого стола` при участии Л. Кучми, кандидатов на пост Президента В. Ющенка та В. Януковича, Президентов Польщи Александра Квасневского, Литвы - Валдаса Адамкуса , министр иностранных дел ЕС Хавъера Соланы, генсека ОБСЕ Януша Кубиша и председателя Госдуми Росии Бориса Грызлова.



УНИАН