Спортивные журналисты Украины и футбольные болельщики призывают Андрея Шевченка призывом поддержать свой народ в борьбе за правду

Спортивные журналисты ведущих украинских телеканалов обратились с открытым письмом к футболисту сборной Украины Андрею Шевченко с призывом поддержать свой народ в борьбе за правду. Обращение подписали больше 30 журналистов и ведущих Первого Национального, `1+1`, `Интера`, СТБ, ICTV.



Журналистская инициатива `Правда переможе`

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