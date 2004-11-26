Осада Российского Посольства в Украине

Закончилось время оглашенного российским дипломатам ультиматума представителями ГК `Пора`, ГК `Студенческая волна`, ГК `Чистая Украина`, ВМО `Молодежь - надежда Украины`, УРП `Собор` про прекращение вмешательства госструктур России во внутренние дела Украины. Так, пребывание на территории Украины оккупационных российских спецподразделений `Витязь`, `Вымпел`, ОМОН, активная деятельность сотрудников ФСБ России во время выборной кампании, личное вмешательство во внутренние дела Украины и грубые заявления В. Путина угрожают независимости и суверенитету Украины. Как сообщает лидер ВМО `Молодежь - надежда Украины` Вадим Гладчук, ожидается установление народными депутатами Украины палаток возле российской амбасады. Также на Воздухофлотском проспекте произойдет торжественное открытие памятника российским оккупантам в форме символического цинкового гроба с соответсвенной надписью. Акция будет продолжаться до тех пор, пока не будут полностью выведены российские спецподразделения, агенты ФСБ.



Информационно-аналитический бюллетень `Молодежные хроники`

