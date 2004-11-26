Депутат Рыбачук обнародывал записи телефонных разговоров представителей штаба Януковича по поводу фальсификации результатов выборов в 1-ом и 2-ом турах

Руководитель офису выборного штабу Виктора Ющенка Олег Рыбачук обнародывал аудио записи, на которых представители штабу Виктора Януковича, Администрации Президента и ЦИК договариваються о конкретных шагах фальсификации результатов выборов Президента как в 1-ом, так і у 2-ом турах. `У нас есть документальные доказательства, что група людей со штаба Януковича, ЦИКа и Администрации Президента - вступили в преступный заговор`, - сказал на пресс-конференции Рыбачук, подчеркнувши, что эти аудио записи свидетельствуют о `попытке госсударственного переворота`.



МЦК

