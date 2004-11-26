4 тыс. сторонников Януковича провели митинг в Николаеве на его поддержку

Около 4 тыс. сторонников Премъер-министа Виктора Януковича провели митинг на его поддержку в Николаеве. Среди участников митинга были в основном работники судностроительных заводов и сферы образования. Перед людьми выступил председатель Госадминистрации Николаевской области Алексей Гаркуша. `Я призываю вас к общественному миру и спокойствию`,-сказал он. Участники акции держали в руках плакаты ` Янукович- наш Президент`, флаги `Хватит` и транспаранты ` Успокойтесь`. Митинг начался в 15.00 и закончился в 17.15. Сторонники Януковича установили 13 агитационных палаток, возле палаток постоянно находятся около 10 людей.



Также около 3 тыс. сторонников лидера блоку `Наша Украина` Виктора Ющенка проводят митинг на его поддержку в Николаеве на пл. Ленина.



МЦК

