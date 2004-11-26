Лавринович удивлен промедлениям ЦВК с ответами ЦИК на вопросы ОБСЕ.

Министр юстиции Украины Александр Лавринович сказал представителю ОБСЕ руководителю Центру по предотвращению конфликтов, послу Ламберту Занньеру, что он удивлен промедлением ЦИК у формулировании ответа на запрос ОБСЕ, сообщила пресс-служба министерства юстиции. Миссии ОБСЕ в Украине прислали в ЦИК 24 вопроса касательно выборов президента Украины.



Лавринович также считает, что повторный пересчет голосов, который должен происходить при максимально прозрачных условиях, снимет все подозрения и претензии сторон к рузультатам голосования. Также он считает, если путем пересчета достоверность выборов установить будет невозможно, ЦИК должна обратиться к Верховному Совету по поводу проведения перевыборов.





МЦК