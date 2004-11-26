Предприниматели-страйкующие Житомира ввели `Оранжевые скидки`

Несколько десятков больших и средних предприятий Житомира объявили о начале политического страйка и признали Президентом Виктора Ющенка, сообщает ИМИ.



Житомирские преприниматели также заявили, что не признают результатов второго тура выборов, оглашенных ЦИК.



Среди больших предприятий свои подписи под заявлением поставили ЗАТ `Рудь`, ЗАТ `Лектравы`, ЗАТ `Житомирские лакомства` . Некоторые предприятия-страйкующие прекращают свою роботу. Среди них консервный завод ЗАТ `Ремпищемаш`.



Кроме этого, предприятия, которые имеют торговую сеть, объявили акцию `Оранжевые скидки`. Всем посетителям магазинов, которые имеют оранжевую символику, будет даваться 10-процентная скидка.



ИМИ