Европейская Комиссия для выделения гранта на достройку нефтепровода Одесса-Броды к Плоцку просит подать информацию о планах погашения кредита, взятого для запуска нефтепровода Одесса-Броды в реверсном режиме, сообщает Интерфакс-Украина с посыланием на экс-президента `Укртранснефти` Александра Тодейчука, собщает МЦК. Кредит составляет около $108 млн. и предназначен на закупку 425 тыс. т. технологической нефти для заполнения нефтепровода Одесса-Броды. Европейская Комиссия сомневается в том, что деньги будут возвращены на протяжении 3 лет, как закреплено в договоренностях.



МЦК