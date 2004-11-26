В Луганском облсовете опровергли сообщение о создании южно-восточной республики

Помощник председателя Луганского облсовета Олег Сидоренко на вопрос РИА `Новости` по телефону, было ли принято сегодня на сессии решение о создании южно-восточной республики, О.Сидоренко ответил: `Нет`.



Также сессия облсовета Луганской области приняла сегодня постановление `Об усилении организационной структуры местного совета в Луганской области `. Соотвественно с постановлением организованный исполком, на который возложена вся полнота исполнительной власти в регионе.



Луганский облсовет вынес на рассмотрение съезда `предложение об организации рабочей группы по созданию и формированию налоговой, платежной, банковской, финансовой системы южно-восточных территорий`, сообщил О. Сидоренко. Он объяснил, что речь идет об обеспечении безопастности территорий в условиях блокированности работы центральных органов власти.



УНИАН