В Луганском облсовете опровергли сообщение о создании южно-восточной республики

21:55, 26 ноября 2004
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Помощник председателя Луганского облсовета Олег Сидоренко на вопрос РИА `Новости` по телефону, было ли принято сегодня на сессии решение о создании южно-восточной республики, О.Сидоренко ответил: `Нет`.

Также сессия облсовета Луганской области приняла сегодня постановление `Об усилении организационной структуры местного совета в Луганской области `. Соотвественно с постановлением организованный исполком, на который возложена вся полнота исполнительной власти в регионе.

Луганский облсовет вынес на рассмотрение съезда `предложение об организации рабочей группы по созданию и формированию налоговой, платежной, банковской, финансовой системы южно-восточных территорий`, сообщил О. Сидоренко. Он объяснил, что речь идет об обеспечении безопастности территорий в условиях блокированности работы центральных органов власти.

УНИАН

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