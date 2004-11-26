МВД Венгрии заявило, что выборы в Украине не соответствуют нормам демократии

22:16, 26 ноября 2004
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Такая позиция МВД Венгрии была высказана послу Украины в Венгрии Ю. Мушке сообщает представитель Украинского союзу промышленников и предприятий в Венгрии С. Булах. Министерство надеется, что сложные политические вопросы будут решены мирным путем.

По сообщениям венгерской газеты `Непсабадшаг`, сотрудники посольства Украины в Венгрии заявляют о своей поддержки Виктора Ющенка. Мнение о поддержке Виктора Ющенка превалирует среди бизнес-элиты Венгрии, которые связывают с мирным демократическим урегулированием конфликта развитие экономических отношений с Украиною.

Пресс-служба Кінаха

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