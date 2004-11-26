Объявлено о начале переговоров в формате Кучма, Литвин, Ющенко, Янукович
22:31, 26 ноября 2004Последние события
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Стороны выступают против применения силы, что может привести к эскалации конфликта и кровопролития.
Стороны заявляют о начале политических переговоров по поиску путей выхода с кризиса при участии Леонида Кучмы, Владимира Литвина, Виктора Ющенка и Виктора Януковича, - зачитал Леонид Кучма общее заявление после переговоров, в которых принимали участие также президент Польщи Квасневский, генсек ОБСЕ Кубиш, президент Литвы Адамкус, представитель ЕС Хавъер Солана.
МЦК
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