Ющенко требует проведения повторного голосования 12 декабря

Об этом он заявил на митинге, сообщает МЦК. Кроме этого, он очень хотел бы, чтобы Верховный Совет на своем заседании в суботу дал политическую оценку деятельности ЦВК.

Повторное голосование Ющенко считает единственным выходом с политического кризиса. Условия его проведения- кроме нового состава ЦИК, отменение открепительных талонов, равный доступ кандидатов к мас-медиа.



МЦК



