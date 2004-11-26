Ющенко требует проведения повторного голосования 12 декабря
23:11, 26 ноября 2004Последние события
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Об этом он заявил на митинге, сообщает МЦК. Кроме этого, он очень хотел бы, чтобы Верховный Совет на своем заседании в суботу дал политическую оценку деятельности ЦВК.
Повторное голосование Ющенко считает единственным выходом с политического кризиса. Условия его проведения- кроме нового состава ЦИК, отменение открепительных талонов, равный доступ кандидатов к мас-медиа.
МЦК
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