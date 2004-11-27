Сторонники Ющенко направились к Верховной Раде
10:06, 27 ноября 2004Последние события
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Сторонники кандидата на пост Президента Виктора Ющенко направились к Верховной Раде. Сегодня там должно состояться внеочередное заседание, на котором возможно дадут оценку ситуации, сложившейся в Украине после президентских выборов 21 ноября.
Вчера спикер ВР Владимир Литвин выразил мнение, что парламент должен в первую очередь принять политическое решение.
`Новый выбор 2004`
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