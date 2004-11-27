Ющенко убежден, что Янукович `не слышит своих граждан` и стремится затянуть развязку политического кризиса в Украине

Виктор Ющенко убежден, что его оппонент, премьер-министр Украины Виктор Янукович, `не слышит своих граждан` и стремится затянуть развязку политического кризиса в Украине, но украинский народ не даст ему этого сделать. Об этом шла речь в выступлении Ющенко на Майдане Незалежности, которое состоялось сразу после многосторонних переговоров с командой власти при посредничестве иностранных политических лидеров.

`Предложение Януковича было таким: я вывожу людей с Майдана, дождемся решения судов по нашим жалобам, - а у нас их одинадцать тысяч! - тогда и поставим точку. Мы будем до подснежников эти жалобы по судам рассматривать`, - сказал Ющенко, комментируя ход переговоров.

Он назвал это условие `неприемлимым` и сказал, что оно свидетельствует о том, что `премьер-министр не может услышать людей и их гражданскую позицию насчет выборов 21 ноября`. По словам народного лидера, такие предложения провластного кандидата лишь `отдаляют Украину от урегулирования политического кризиса`.

Со своей стороны Ющенко высказал требования своей команды и предупредил власть, что украинский народ не будет ждать их утверждения командой власти более двух дней.

Ющенко также рассказал, что во время круглого стола пригласил премьер-министра выступить на Майдане Незалежности и честно и открыто рассказать людям о своей позиции относительно хода выборов. `Я хотел, чтобы сторона Януковича услышала одно: ключевая проблема, которая стала причиной формирования политического и общественного кризиса в Украине, - это масштабная фальсификация выборов 21 ноября`, - сказал он.

`Новый выбор 2004`









