Буш надеется на разрешение кризиса власти в Украине

Президент США Джордж Буш-младший надеется, что выход из политического кризиса на Украине вернет стране и миру доверие к украинским властям.

`Международное сообщество следит (за событиями в Украине) очень внимательно. Люди уделяют этому очень большое внимание и мы надеемся, выход будет найден таким образом, что вернет доверие украинскому правительству`, - так по сообщениям американских СМИ сказал журналистам находящийся на отдыхе на своем техасском ранчо Джордж Буш.

Президент США также выразил надежду на честность и прозрачность при определении победителя президентских выборов в Украине.

`Новый выбор 2004`