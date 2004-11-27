Буш надеется на разрешение кризиса власти в Украине
10:42, 27 ноября 2004Последние события
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Президент США Джордж Буш-младший надеется, что выход из политического кризиса на Украине вернет стране и миру доверие к украинским властям.
`Международное сообщество следит (за событиями в Украине) очень внимательно. Люди уделяют этому очень большое внимание и мы надеемся, выход будет найден таким образом, что вернет доверие украинскому правительству`, - так по сообщениям американских СМИ сказал журналистам находящийся на отдыхе на своем техасском ранчо Джордж Буш.
Президент США также выразил надежду на честность и прозрачность при определении победителя президентских выборов в Украине.
`Новый выбор 2004`
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