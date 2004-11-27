Кравчук, Тигипко, Гавриш, Богатирева будут проводить переговоры от Януковича
10:53, 27 ноября 2004Последние события
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В группу, которая будет проводить переговоры от имени Януковича с представителями Виктора Ющенко, вошли Леонид Кравчук, Сергей Тигипко, Степан Гавриш, Раиса Богатирева, сообщает пресс-служба Центрального избирательного штаба Януковича. Группа готова проводить переговоры относительно пяти пунктов, выдвинутых вчера парламентско-правительственной коалицией.
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