ГАИ останавливает автобусы, везущие полтавчан на киевские акции народного сопротивления
10:58, 27 ноября 2004Последние события
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Возле Лубен и Пирятина на Полтавщине работники ГАИ останавливают автобусы, везущие участников акции народного сопротивления в Киев.
По словам главы Полтавской областной организации УРП `Собор` Алексея Зайченко, все больше полтавчан изъявляют желание присоединиться к тем, кто отстаивает народный выбор в столице. Сегодня в столицу для поддержки Виктора Ющенка отправились еще около сотни человек.
УНИАН
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