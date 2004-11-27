ГАИ останавливает автобусы, везущие полтавчан на киевские акции народного сопротивления

Возле Лубен и Пирятина на Полтавщине работники ГАИ останавливают автобусы, везущие участников акции народного сопротивления в Киев.

По словам главы Полтавской областной организации УРП `Собор` Алексея Зайченко, все больше полтавчан изъявляют желание присоединиться к тем, кто отстаивает народный выбор в столице. Сегодня в столицу для поддержки Виктора Ющенка отправились еще около сотни человек.

УНИАН