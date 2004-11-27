Из помещения Сумской облгосадминистрации выпустили чиновников

Комитет народного сопротивления города Сумы обьявил о своем решении распустить по домам работников Сумской областной государственной администрации. Чиновники находились в помещении с 24 ноября по 20:00 26 ноября.

Комитет также сообщил, что во время осады в помещении работали буфеты и чиновники не голодали.

Напомним, что вечером в четверг сторонники Виктора Ющенко заблокировали выходы из Сумской облгосадминистрации, требуя признания фальсификации выборов.

Институт массовой информации