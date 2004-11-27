Руслана приостановила голодовку

Украинская певица, победительница конкурса `Евровидение` Руслана Лыжичко приостановила голодовку. Она обьявила ее 24 ноября в знак протеста против решения Центральной избирательной комиссии признать премьер-министра Виктора Януковича президентом. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Русланы.

Этот шаг певица обьясняет тем, что власть и оппозиция договорились о переговорах насчет разрешения конфликта после выборов президента.

`Прошу понять этот мой шаг не как отказ от борьбы, а как проявление моего желания и желания моих единомышленников повлиять на судьбу Украины демократически и цивилизованно`.

Кроме того, Руслана подчеркивает, что и дальше остается с теми, кто сейчас на Майдане Незалежности. `Сегодня мы вместе сделали только первый шаг к справедливости и, поверьте, мы с этого пути не сойдем. Полуправды не бывает - есть либо обман, либо истина`, - говорит Руслана.



Громадське радио

