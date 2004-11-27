В Кировограде возле городского совета продолжается митинг в поддержку Ющенко
11:41, 27 ноября 2004Последние события
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В Кировограде продолжается митинг в поддержку Виктора Ющенко. Возле стен Кировоградского городского совета, где находится ТИК №100, собралось около 5 тысяч студентов и жителей города. Митингующие скандируют: `Ющенко - наш Президент!`, `Городскую власть - в отставку!`, `Мы вместе, много - нас не преодолеть!`. Во время митинга распостроняют листовки с обращением к жителям города поддержать Виктора Ющенко и отстоять свой голос.
Виртуальное агентство новостей
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