В Кировограде возле городского совета продолжается митинг в поддержку Ющенко

В Кировограде продолжается митинг в поддержку Виктора Ющенко. Возле стен Кировоградского городского совета, где находится ТИК №100, собралось около 5 тысяч студентов и жителей города. Митингующие скандируют: `Ющенко - наш Президент!`, `Городскую власть - в отставку!`, `Мы вместе, много - нас не преодолеть!`. Во время митинга распостроняют листовки с обращением к жителям города поддержать Виктора Ющенко и отстоять свой голос.



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