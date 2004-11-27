Янукович призывает к прекращению акций протеста

Премьер-министр Виктор Янукович призывает участников акций протеста на допустить кровопролития и возвращаться домой. Свою позицию он аргументирует тем, что это необходимо для реализации переговоров по урегулированию конфликта после выборов Президента.

26 ноября Президент Леонид Кучма, глава Верховной Рады Владимир Литвин, премьер-министр Янукович и лидер блока партий `Наша Украина` Виктор Ющенко договорились начать переговоры по урегулированию данного конфликта. Переговоры прошли при участии высокопоставленных международных посредников.

Громадське радио