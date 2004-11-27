За Ющенко проголосовали 53%, за Януковича - 44% - окончательные результаты Национального экзит-пола

За кандидата на пост Президента Виктора Ющенко 21 ноября проголосовали 53% избирателей, за кандидата Виктора Януковича - 44%. Такие окончательные данные Национального экзит-пола, проведенного Киевским международным институтом социологии и Украинским центром экономических и политических исследований им. Разумкова. Против обоих кандидатов проголосовали 2,8% избирателей.

Разница голосов, полученных Ющенко и Януковичем составляет 9%, или около 2 млн.746 тыс. голосов избирателей.

Разница между данными ЦИК и результатами экзит-пола относительно набранных кандидатами голосов составляет приблизительно 12%, или больше 3,5 млн. голосов.

Опросы на выходе с участков проводилось на 460 избирательных участках, всего было опрошено 28363 респондента.

Погрешность выборки - в рамках 2%. Уровень достижимости - 79%. Опросы проводили методом тайного анкетирования.



`Новый выбор 2004`

