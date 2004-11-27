`Сила народа` соглашается на переголосование, если правительство Януковича уйдет в отставку

Коалиция `Сила народа`, объединяющая блок партий `Наша Украина` и блок Юлии Тимошенко, соглашается на проведение переголосования второго тура выборов Президента, если Кабинет Министров Януковича пойдет в отставку. Об этом заявил, выступая на митинге на Майдане Незалежности, депутат Верховной Рады Юрий Луценко.



По его словам, такое требование депутаты Верховной Рады - представители коалиции `Сила народа` намереваются огласить 27 ноября на заседании парламента.



Луценко сказал, что `Сила народа` также будет требовать отставки главы Государственной администрации Донецкой области Анатолия Близнюка и главы Государственной администрации Луганской области Александра Ефремова.

Он заявил, что без выполнения этих требований коалиция `Сила народа` не пойдет на переголосование.

Громадське радио