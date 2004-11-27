Ситуация в Одесском регионе стабильная и находится под контролем областной власти - Сергей Гриневецкий
12:19, 27 ноября 2004Последние события
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Губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий заявил, что политическая ситуация в Одесском регионе стабильная и находится под контролем областной власти. По словам Сергея Гриневецкого, ни одно из предприятий региона не откликнулось на призыв опозиции объявить забастовку. Сергей Гриневецкий считает, что в Одесском регионе нет никаких причин устраивать массовые волнения, а напряженную ситуацию в стране можно решить, только проведя диалог между двумя сторонами.
Виртуальное агентство новостей
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