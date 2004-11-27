Городской глава Мариуполя считает, что выборы в городе прошли легитимно
12:30, 27 ноября 2004Последние события
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Свое видение политической ситуации в стране выразил городской глава Мариуполя Юрий Хотлубей. Он уверен, что в Мариуполе выборы прошли легитимно. Территориальные комиссии работали без нарушения законодательства, протоколы подписали все члены избирательных комиссий, в том числе и представители штаба Виктора Ющенко. Около 97% граждан проголосовали за Виктора Януковича.
Виртуальное агенство новостей
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