Городской глава Мариуполя считает, что выборы в городе прошли легитимно

Свое видение политической ситуации в стране выразил городской глава Мариуполя Юрий Хотлубей. Он уверен, что в Мариуполе выборы прошли легитимно. Территориальные комиссии работали без нарушения законодательства, протоколы подписали все члены избирательных комиссий, в том числе и представители штаба Виктора Ющенко. Около 97% граждан проголосовали за Виктора Януковича.

Виртуальное агенство новостей