Литвин открыл внеочередное заседание Верховной Рады

Спикер парламента Владимир Литвин открыл внеочередное заседание Верховной Рады. Оно посвящено обсуждению кризиса после выборов Президента 21 ноября. В зале заседаний Рады зарегистрировались 428 депутатов.

По предложению Литвина, депутаты и присутствующие почтили минутой молчания память жертв голодомора и политических репрессий.

Громадське радио

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