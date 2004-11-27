Литвин открыл внеочередное заседание Верховной Рады
12:36, 27 ноября 2004Последние события
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Спикер парламента Владимир Литвин открыл внеочередное заседание Верховной Рады. Оно посвящено обсуждению кризиса после выборов Президента 21 ноября. В зале заседаний Рады зарегистрировались 428 депутатов.
По предложению Литвина, депутаты и присутствующие почтили минутой молчания память жертв голодомора и политических репрессий.
Громадське радио
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