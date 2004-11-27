Тернопольский облсовет передал всю власть областному Комитету национального спасения

Тернопольский областной совет передал всю власть областному Комитету национального спасения. С целью организационного и политического обеспечения защиты конституционных прав граждан Украины и организации управления народным хозяйством области на сессии Тернопольского областного совета депутаты приняли решение о создании исполнительного комитета Тернопольского облсовета, который будет исполнительным и приказывающим органом на территории Тернопольской области. Его главой фракция `Наша Украина` в Тернопольском областном совете утвердила Ярослава Джоджика, а Иван Стойко от предложенной должности первого заместителя главы исполнительного комитета отказался. Депутаты поддержали политическую резолюцию Чрезвычайного Всеукраинского съезда депутатов местных советов, принятую 25 ноября в Киевском Украинском Доме. Глава фракции `Наша Украина` в Тернопольском областном совете призвал всех должностных лиц органов государственной исполнительной власти, местного самоуправления, правоохранительных органов не выполнять преступных указов должностных лиц, которые загрязнили себя участием в фальсификации президентских выборов и в попытке государственного переворота, а вместо того исполнять только законные решения легитимных органов местного самоуправления. На сесиии облсовета Иван Стойко, глава Тернопольского областного комитета национального спасения, заявил, что прибытие на Тернопольщину вооруженных формирований специального назначения может привести к непредсказуемому развитию событий в области. Депутаты облсовета решили просить руководство областных управлений СБУ и милиции в случае угрозы жизни украинцев в Киеве, направить туда спецподразделения `Альфа` и `Беркут`. Кроме того, депутаты выразили искреннюю благодарность киевлянам за поддержку жителей области, которые пребывают в столице.



Виртуальное агентство новостей

