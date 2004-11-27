Харьковская милиция опровергла информацию о том, что на улицы города будут выведены криминальные элементы

Харьковская милиция опровергла информацию, которая прозвучала на 5 канале, о том, что по приказу начальника управления МВД в Харьковской области для дестабилизации обстановки на улицы города будут выведены уголовники. Как сообщили харьковские правоохранители, сейчас их задача - охранять гражданское спокойствие, и поэтому милиция действует исключительно в рамках закона. Как сообщалось раньше, поводом для такого заявления стало выступление на 5 канале двух бывших сотрудников харьковской милиции - Сергея Заднепрянского и Игоря Богодици. По их словам, указанием начальника харьковской областной милиции на улицы будут выведены уголовники, которые будут организовывать провокации против сторонников Ющенко. Обе стороны эти заявления в областном управлении милиции опровергли, заявив, что уголовников с тюрем на улицы выпускать никто не собирается.

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