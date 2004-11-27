Молодежь-сторонники Януковича анонсирует дебаты со сторонниками Ющенко

27 ноября 2004 года в 14.00 в Киеве на площадке возле входа в отель `Украина` (ул.Институтская, 4) состоятся дебаты между представителями молодежи, которые поддерживают Виктора Януковича и соответственно Виктора Ющенко. Об этом идет речь в сообщении коалиции `Молодежь выбирает Януковича`.

Участники проведут обсуждение оптимальных путей выхода из политического кризиса, еще раз проанализируют важные и актуальные вопросы, которые возникли в обществе - относительно ситуации с официальными результатами выборов Президента Украины, объявленных ЦИК; по поводу событий в столице, в западных, восточных регионах; по поводу результатов специального внеочередного заседания Верховной Рады.

Результатом мероприятия будет создание Молодежного демократического центра.

`Молодежь сегодня должна осознать, что Украина требует единства, укрепления принципов демократии, и не следует разжигать конфликты и провоцировать недоразумения из-за политических убеждений`, - сказано в сообщении коалиции.

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МЦК



