Сторонники Януковича отменили митинг возле железнодорожного вокзала в Киеве

Сторонники премьер-министра Виктора Януковича отменили запланированный митинг возле центрального железнодорожного вокзала на Привокзальной площади в Киеве.

Сейчас перед сценой находится около тысячи человек, большиство из которых - сторонники лидера блока партий `Наша Украина` Виктора Ющенко и около 100 сторонников Януковичка.

Представители технических служб грузят аппаратуру в машины. Они не знают, состоится ли митинг в поддержку Януковича.

По словам очевидцев, поезда со сторонниками Януковича покинули город.

Громадське радио