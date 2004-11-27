Сторонники Януковича отменили митинг возле железнодорожного вокзала в Киеве
13:20, 27 ноября 2004Последние события
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Сторонники премьер-министра Виктора Януковича отменили запланированный митинг возле центрального железнодорожного вокзала на Привокзальной площади в Киеве.
Сейчас перед сценой находится около тысячи человек, большиство из которых - сторонники лидера блока партий `Наша Украина` Виктора Ющенко и около 100 сторонников Януковичка.
Представители технических служб грузят аппаратуру в машины. Они не знают, состоится ли митинг в поддержку Януковича.
По словам очевидцев, поезда со сторонниками Януковича покинули город.
Громадське радио
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